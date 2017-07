Real : Cristiano convoqué lundi au tribunal

Cristiano Ronaldo comparaitra lundi à 11h30 au tribunal de Pozuelo, à Madrid. L’attaquant du Real Madrid va répondre aux questions de la justice espagnole après avoir été accusé de frauder le fisc (14,7 millions d’euros) entre 2011 et 2014.

Par la suite, l’international portugais a décidé d’écourter ses vacances et de revenir à l’entraînement plus tôt que prévu. Un problème pour Zinedine Zidane qui ne voulait pas ménager son joueur, en le laissant de côté pour la Supercoupe d’Europe le 8 août prochain face à Manchester United. CR7 souhaiterait y participer, lui qui devait revenir quelques jours plus tard selon AS pour la Supercoupe d’Espagne. Mais disputer cette rencontre face à son ancien club est très importante à ses yeux. Le technicien français devra donc revoir ses plans.