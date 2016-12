Real : Cristiano a rejeté une offre chinoise

L’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes a déclaré à Sky Sports Italia avoir rejeté une offre en provenance d’un club chinois.

“L’offre en provenance de Chine était de 300 millions d’euros et plus de 100 millions d’euros par an pour le joueur”, a affirmé Jorge Mendes. “Mais l’argent n’est pas tout; le club espagnol est sa vie. Le marché chinois est un tout nouveau marché”, a poursuivi le portugais. “Cristiano est le meilleur joueur du monde et de tout les temps. C’est normal de recevoir quelques offres. Il a gagné l’Euro avec le Portugal. C’est comme gagner le championnat avec Genoa, ils n’étaient pas favoris”.