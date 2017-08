Real : Cristiano a demandé une revalorisation salariale

Lors de l’ouverture du mercato estival, Cristiano Ronaldo était au coeur des spéculations, suite à ses déclarations et problèmes avec le fisc espagnol. L’attaquant du Real Madrid avait laissé entendre qu’il avait l’intention de s’en aller, alors courtisé par Manchester United, son ancien club.

Selon les médias espagnols, l’attaquant portugais n’était pas content suite aux revalorisations salariales de ses coéquipiers alors que ce dernier a été augmenté en novembre dernier et touche 26,6 millions d’euros par saison. Le joueur a tenté un bras de fer avec la casa blanca et souhaitait être payé 40 millions, soit plus que Neymar qui touche 30 millions d’euros depuis son arrivée au Paris Saint-Germain et a demandé à être le joueur le mieux payé au monde. Cependant, le Real Madrid a refusé catégoriquement de céder aux caprices de la star portugaise…