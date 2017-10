Real : Courtois attend l’appel de Zidane

Chelsea souhaiterait poursuite avec son gardien actuel des Diables rouges mais Thibaut Courtois n’a toujours pas prolongé son contrat qui s’achève le 30 juin 2019. Selon Marca, l’ancien gardien de l’Atletico voudrait revenir à Madrid, mais dans le club rival cette fois-ci. Ce dernier espère donc rejoindre le Real Madrid gratuitement au terme de son contrat chez les Blues.

Le quotidien madrilène précise que Courtois a des contacts réguliers avec le Real et devait rejoindre le club l’été dernier déjà’. Cependant, Zidane et la direction madrilène fait confiance à Keylor Navas,mais aimerait assurer l’avenir avec un gardien plus jeune mais tout autant expérimenté. Thibaut Courtois et David de Gea sont les deux profils qui intéresseraient le Real…