Real : Cinq mois sans la BBC

Le verdict est tombé, Gareth Bale sera écarté des terrains pendant un mois après une blessure. Quasiment cinq mois et demi sont passés depuis la dernière fois que Zidane a aligné la BBC ensemble sur le terrain selon Marca. C’était en avril, lors du Clasico en Liga au stade Bernabéu le 23 avril. Bale avait disputé 38 minutes, avant de recruter jusqu’à la finale de Ligue des Champions. Benzema est dans sa phase finale de récupération après s’être blessé pendant plus d’un mois.

Entre les blessures et les décisions du technicien français, se sont écoulés cinq mois et ça continue. En début de saison Cristiano Ronaldo avait écopé d’une suspension de cinq matchs, alors qu’entre temps, Benzema et Bale se sont blessés. Ainsi, Zidane a pu compter sur Asensio, Isco ou encore Lucas Vazquez.