Real Betis v Barça, 1-1 : Les Blaugranas accrochés à Séville

La course à la Liga devient de plus en plus compliquée en cette deuxième partie de saison. Le FC Barcelone a été tenu en échec 1-1 ce dimanche à Benito Villamarin face au Real Bétis. Au départ, Luis Enrique a choisi d’aligner Jeremy Mathieu ainsi que Lucas Digne en défense, afin de laisser souffler Samuel Umtiti et Jordi Alba pour le choc de Copa del Rey mercredi, face à l’Atlético Madrid.

Une mise en place tactique qui n’a pas porté ses fruits pour le Barça qui emporte un seul point à la maison. La première période ne fut pas la meilleure des blaugranas et l’absence de Andres Iniesta ainsi que Sergio Busquets s’est fait sentir au milieu de terrain. Victime d’une grosse erreur d’arbitrage, le Barça s’est vu annuler un but qui était valable et qui fait scandale en ce moment même en Espagne. Avec l’absence de la Goal Line Technology en Liga, de nombreux médias et supporters ont demandé à ce que cette dernière soit installée dans le championnat espagnol, afin d’éviter de nouvelles dérives. Algeria ouvrait le score pour le Betis en seconde période sur un corner venu de la droite et bien placé au fond des filets (75e, 1-0). Les Andalous se sont montrés plus créatifs et plus entreprenants sur le terrain contrairement aux Catalans qui ont montré un tout autre visage cet après-midi. Luis Suarez égalisait de justesse à la 90ème minute sur une perte de balle de Leiva. A l’entrée de la surface, Messi parvenait à glisser dans l’espace à l’attaquant uruguayen qui reprenait d’un plat du pied le long du poteau (90e, 1-1). Suite à ce match nul, le Barça se retrouve a hauteur du FC Séville qui ont un match en moins.