Real : Benzema n’a pas fait de régime

Karim Benzema a perdu cinq kilos en un temps record incroyable. L’attaquant du Real Madrid apparaissait en meilleure forme mercredi soir, lors du déplacement à Munich et en ayant réalisé un grand match.

Un régime? Non. Selon le quotidien madrilène AS, le joueur français fait de plus en plus attention à sa forme avec une diet’ assez stricte mais également grâce à son travail qui porte ses fruits. Benzema s’entraîne beaucoup, même pendant ses jours de vacances et multiplie le renforcement musculaire. D’où son expansivité sur le terrain.