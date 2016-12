Real : Benzema franchit la barre des 50 buts en C1

Karim Benzema a dépassé la barre des 49 buts de la légende madrilène Alfredo Di Stefano mercredi en Ligue des Champions. L’international français n’est pas loin de dépasser le recordman Thierry Henry quo a inscrit 51 réalisations en Ligue des Champions.

Auteur d’un doublé face à Dortmund, l’attaquant du Real Madrid ne cesse de répondre aux critiques à sa manière, c’est à dire sur le terrain.

“C’est bien, il faut continuer. Il reste des matchs pour marquer et augmenter le nombre de buts”, a déclaré le joueur. “ C’est le plus haut niveau. Même si j’ai la même envie en Liga, la Ligue des champions me réussit mieux. C’est peut-être la musique avant le match ? “a-t-il dit en plaisantant.