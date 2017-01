Real : Benzema a reçu une grande offre d’un club chinois

Le football chinois ne cesse de se montrer présent sur le marché des transferts et notamment pour s’arracher les grands joueurs européens, après avoir enrolé dernièrement le jeune joueur de Chelsea, Oscar.

Après avoir tentés de recruter Cristiano Ronaldo ou encore Messi avec une offre gargantuesque, les Chinois ciblent désormais l’attaquant du Real Madrid, Benzema. Le propriétaire du club de Tianjin Quanjian Shu Yuhui, l’a reconnu, lors d’une interview accordée à Tianjin TV.

“Nous continuons d’attendre mais au final on aura quelque chose. Nous avons tenté de recruter beaucoup d’attaquants et nous avons formulé une offre pour Benzema, mais avec ce changement de politique, tout est inutile”, a déclaré le propriétaire au sujet du changement de normes de la fédération chinoise, qui limite à trois le nombre d’étrangers qui peuvent être alignés sur la pelouse. Le Real Madrid et Benzema ne semblent pas être intéressés par l’offre asiatique même s’il est difficile de refuser un tel montant.