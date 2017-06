Real : Beaucoup plus de vacances pour Cristiano et pas de Supercope

Zinedine Zidane a déjà commencé par planifier la saison prochaine avec Florentino Perez, lors d’une réunion. L’entraîneur français s’est surtout attardé sur le cas de Cristiano Ronaldo qui s’est montré très décisif et qui a enchaîné les rencontres. Une machine de guerre.

Selon Marca, le chemin du succès du joueur portugais passe par un mois de vacances. L’attaquant au quadruple ballon d’Or devra cependant disputer la Coupe des confédérations en Russie avec son pays, avant d’obtenir juste après ses trente jours de libre. Ce dernier ne devra récupérer d’aucune blessure et réintégrera l’équipe par la suite. Sa présence pour les matchs amicaux aux Etats-Unis est ainsi compromise, et impossible de disputer le Clasico du 29 juillet à Miami. Le média informe qu’il est très probable que le portugais ne dispute pas non plus la Supercoupe d’Europe contre Manchester United le 8 aout prochain en Macédoine.

Cependant, CR7 sera de retour pour la Supercoupe d’Espagne contre Barcelone au Camp Nou après avoir récupéré pleinement.