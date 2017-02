Real : Bale bientôt de retour, Modric s’entraîne à nouveau, un point sur les blessés

Des bonnes nouvelles arrivent au Real Madrid, le club merengue récupèrera dans les prochains jours plusieurs de ses joueurs dont notamment Gareth Bale.

L’international gallois sera disponible dès la semaine prochaine aux côtés de ses coéquipiers, après une blessure contractée le 22 novembre dernier au genou droit. L’attaquant madrilène avait été opéré à Londres le 29 novembre avec un temps d’absence estimé autour de trois mois. C’est donc la “recrue” hivernale du Real Madrid qui ces derniers temps, manquait de créativité dans le secteur offensif, notamment avec la méforme de Cristiano Ronaldo.

Marcelo qui s’est blessé le 21 janvier dernier contre Malaga, devait être écarté des terrains entre trois et quatre semaine, cependant, le brésilien a déjà récupéré de sa blessure de grade II au biceps fémoral gauche et s’est entraîné sur la pelouse selon Marca. Carvajal lui, devrait commencer l’entraînement dès mardi prochain. “Si tout va bien, mardi prochain je pourrai m’entraîner avec l’équipe. Je travail dur pour revenir cette semaine et commencer à me réadapter dans un premier temps sans ballon, ensuite avec”, a déclaré le latéral espagnol lors de la présentation du campus du Real Madrid à Leganes.

À lire aussi < >

L’idée est que ce dernier puisse disputer quelques minutes contre Osasuna en Liga à Pampelune la semaine prochaine. Pour l’heure, les deux latéraux sont écartés pour le match de championnat contre le Celta à Vigo ce week-end.