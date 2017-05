Real : Asensio recruté au club grâce à Rafael Nadal

Les choses vont très vite dans le football. Le jeune attaquant du Real Madrid Marco Asensio, a accordé une interview au site officiel du club ce vendredi, dévoilant les dessous de son transfert de Majorque à Madrid en 2014.

Lorsqu’il n’était âgé alors que de 18 ans, le président de la casa blanca Florentino Perez, avait reçu un appel du célèbre joueur de tennis Rafael Nadal, très fan du club de la capitale. “Nadal a appelé Florentino Perez et lui a dit que ne pouvais pas échapper au Real Madrid”, a déclaré l’international espagnol. Par la suite, les négociations se sont accélérés et tout s’est passé en un jour à en croire les mots de Marco Asensio.

“Je suis allé à Madrid, j’ai signé le contrat, j’ai visité le stade et le centre d’entrainement pour ensuite rentrer à Majorque terminer la saison”, a t-il expliqué. Lors de son arrivée à Madrid, ce dernier avait été prêté dans son club formateur et ensuite pour une saison à l’Espanyol Barcelone où il a fait ses preuves. Aujourd’hui il joue un grand rôle dans l’effectif de Zinedine Zidane, qui lui a donné sa chance au Real Madrid et a cru en lui.