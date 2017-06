Real : Asensio prolongera jusqu’en 2023

Dans les prochains jours, la prolongation de Marco Asensio sera communiquée officiellement par les dirigeants du Real Madrid. Ce sera le deuxième fois que l’attaquant madrilène améliore son contrat, et ce, jusqu’en 2023.

Element clé de la formation, le joueur a été très important cette saison. Zinedine Zidane lui a permis de lui donner sa chance et il a prouvé que sur le terrain, il été à la hauteur pour rester à Madrid. Sa clause libératoire sera augmentée et fixée à hauteur de 350 millions d’euros et son salaire se situera parmi le quatrième échelon comme celui de Lucas Vazquez, Kovacic, ou encore Carvajal qui devra lui aussi prolonger dans les prochains jours.