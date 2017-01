Real : A Séville sans Cristiano ni Modric

Cristiano Ronaldo ne disputera pas le match retour de Copa del Rey à Sanchez Pizjuan contre le FC Séville jeudi. Zinedine Zidane a communiqué sa liste et s’est passé une nouvelle fois de l’attaquant portugais afin de faire tourner son effectif, comme à l’aller.

Le technicien français qui souhaite laisser son joueur primé lundi par le prix The Best comme meilleur joueur de l’année, au repos, pour minimiser le plus possible le risque de blessures après que le Real Madrid s’est imposé 3-0 à l’aller. Le milieu de terrain coate Modric n’a pas été convoqué non plus alors que Lucas et Kovacic ont signé leur retour après une blessure. Enzo Zidane est quant à lui, la surprise de la liste

Les convoqués : Keylor Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrao , Danilo,Kroos, Casemiro, Kovacic, Asensio, Enzo,Benzema, Lucas Vázquez, Mariano et Morata.