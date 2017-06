Real : 74 millions d’euros pour Morata

Selon Mundo Deportivo, Manchester United et Alvaro Morata seraient tombés d’accord sur arrangement.

L’attaquant du Real Madrid est chaque jour de plus en plus proche de la sortie. Cependant, le club merengue souhaite laisser partir son joueur mais pas à n’importe quel montant. Le média italien Sky Sports Italia rapporte que l’international espagnol aurait accepté de rejoindre les Reds Devils pour un salaire annuel de huit millions d’euros, et le Real devrait empocher 74 millions d’euros