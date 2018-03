PSG v Real Madrid, 1-2 : Les madrilènes qualifiés !

Solide, le Real Madrid s’est qualifié en quart de finales ce mardi soir contre le PSG (1-2) avec un score cumulé de 5-2, au Parc des Princes, pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Les hommes de Zinedine Zidane avaient pourtant déjà un pied en quart de finale après avoir inscrit trois buts à l’aller, mais le Paris Saint-Germain croyait ce soir à l’exploit. Tous les ingrédients étaient présents pour que les coéquipiers de Thiago Silva puissent réaliser une remontada. Mais ce soir, le PSG s’est montré faible.

Le technicien français avait misé sur Lucas Vazquez et Asensio dans un 4-4-2 et accompagnaient au milieu Kovacic et Casemiro. Cristiano Ronaldo et Benzema occupaient le secteur offensif avec la présence de Bale et Isco sur le banc. L’attaquant portugais a rassuré ses troupes en ouvrant le score d’une belle piquée gagnante, donnant l’avantage au Real Madrid (51e).

Les merengues dominaient mais Benzema a offert sa pire version ce soir en manquant de nombreuses occasions, alors plusieurs fois seul face au but. A Paris, Cavani n’y arrivait pas, d’autant que Marco Verratti écopait d’un second carton jaune suite à une bousculade d’un joueur adverse. L’attitude du joueur n’a pas plus à l’arbitre, et Paris terminait la rencontre à dix (66e). Déjà noyé, le PSG réagissait avec un but de Cavani qui marquait du genou et permettait aux siens d’égaliser (72e). Malgré la grande ambiance dans les tribunes et le soutien des supporters, cela n’a pas suffit ce soir. Le PSG s’est montré extrêmement timide et dominé par Madrid dont Ramos dirigeait en patron la défense. Dix minutes avant la fin du match Casemiro lobait Areola et achevait totalement les Parisiens.

Les merengues se qualifient ce soir sans difficultés, et poursuivent la compétition. Si les hommes de Zizou ont laissé filé le championnat et la Copa, ils prouvent encore une fois qu’ils sont patron de la compétition européenne.