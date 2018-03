PSG : Nike, la clé du transfert de Neymar au Real Madrid ?

Les rumeurs concernant un possible transfert de Neymar au Real Madrid ne cessent de s’alimenter de jour en jour. L’adaptation difficile du joueur au PSG et l’éliminiation en huitièmes de finale de Ligue des Champions pousserait l’attaquant brésilien vers la sortie, très rapidement. Florentino Perez attend le joueur les bras ouverts à Santiago Bernabéu.

Selon AS, la clé de l’arrivée de Neymar à la casa blanca serait l’équipementier Nike. La grande marque américaine serait prête à “collaborer” pour que le joueur puisse aller à Madrid et financer une partie du transfert. Alors que le club merengue est toujours sponsorisé par Adidas, son concurrent américain verrait dans cette opération la meilleure manière de se placer pour récupérer le sponsoring du Real Madrid à la fin d’un contrat qui expire en 2020. Conscient que Cristiano Ronaldo est une marque planétaire, Nike voudrait frapper un grand coup et le réunir avec Neymar… Affaire à suivre