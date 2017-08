Prix The Best : Les nominés sont …

La FIFA a publié jeudi soir sur son site officiel la liste des 24 joueurs nominés pour le prix The Best – Joueur de la FIFA 2017.

-Pierre-Emerick Aubameyang (GAB – Borussia Dortmund)

-Leonardo Bonucci (ITA – Juventus/AC Milan)

-Gianluigi Buffon (ITA – Juventus)

-Dani Carvajal (ESP – Real Madrid)

-Cristiano Ronaldo (POR – Real Madrid)

-Paulo Dybala (ARG – Juventus)

-Antoine Griezmann (FRA – Atlético de Madrid)

-Eden Hazard (BEL – Chelsea)

-Andres Iniesta (ESP – FC Barcelone)

-Harry Kane (ENG – Tottenham Hotspur)

-Ngolo Kante (FRA – Chelsea)

-Toni Kroos (GER – Real Madrid)

-Robert Lewandowski (POL – FC Bayern Munich)

-Marcelo (BRA – Real Madrid)

-Lionel Messi (ARG – FC Barcelone)

-Luka Modrić (CRO – Real Madrid)

-Keylor Navas (CRC – Real Madrid)

-Manuel Neuer (GER – FC Bayern Munich)

-Neymar (BRA – FC Barcelone/Paris Saint-Germain)

-Sergio Ramos (ESP – Real Madrid)

-Alexis Sánchez (CHI – Arsenal)

-Luis Suárez (URU – FC Barcelone)

-Arturo Vidal (CHI – FC Bayern Munich)

Onze joueurs qui évoluent en Liga sans compter Neymar qui a signé au Paris Saint-Germain sont présents dans la liste. Le vote débutera le 21 août et prendra fin le 7 septembre prochain. La cérémonie de Gala qui récompensera le prix The Best 2017 se tiendra le 23 octobre à Londres. Qui succèdera à Cristiano Ronaldo?