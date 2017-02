Osasuna v Real Madrid, 1-3 : Les merengues s’en sortent bien !

Le Real Madrid s’en est finalement bien sorti. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 1-3 sur la pelouse d’Osasuna ce samedi soir et conservent leur statut de leader de la Liga avec deux matchs en retard (Valence, Celta Vigo).

Sur la pelouse d’El Sadar, il est toujours compliqué d’aller chercher les trois points mais les merengues ont su maintenir le cap. Cristiano Ronaldo ouvrait le score sur une frappe excentrée à droite que Sirigu ne pouvait dévier (24e, 1-0) lors de la première demi-heure de jeu. Avant cela, Tano et Isco s’étaient percutés violemment et le joueur navarien a du être évacué sur civière rapidement par le staff médical remplacé par Garcia. Les images du défenseur sont d’ailleurs terrifiantes puisque ce dernier s’est certainement brisé le tibia.

L’intensité du pressing des madrilènes a nettement baissé lors du dernier quart-d’heure avant la pause et a posé problème à ces derniers. Sergi Leon avait ajusté Navas d’un ballon piqué et égalisait après une première demi-heure bien entamée pour son équipe. Avant le coup de sifflet, les madrilènes ont enchaînés les occasions devant les buts mais sans succès.

Dès la reprise, Zinedine Zidane a du faire face à un coup dur. Cette fois-ci, c’est Danilo s’est fait évacué sur civière, après s’être fait marché sur la cheville par Garcia. Une occasion pour James Rodriguez de disputer quelques minutes et pour le technicien français de troquer son 5-3-2 contre un 4-3-3. Coaching gagnant après que Benzema ait éliminé plusieurs joueurs sur la surface et bute sur deux défenseurs, le ballon atterrissait dans la course d’Isco qui permettait aux siens de reprendre l’avantage (62e, 1-2). L’addition se corsait pour Osasuna en fin de rencontre après le but de Lucas Vazquez qui battait Sirigu d’un ballon piqué et offrait le troisème but lors des dernières minutes (93e, 1-3). Une victoire importante pour le Real Madrid qui reçoit Naples mercredi prochain pour le compte des huitièmes de finales retour de Ligue des Champions.