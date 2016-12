Osasuna v Barça, 0-3 : Les blaugranas déroulent

Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 contre Osasuna ce samedi pour le compte de la quinzième journée de Liga.

Après trois matchs nuls consécutifs, les hommes de Luis Enrique redécouvrent enfin le goût de la victoire. Le match était largement dominé par la formation catalanes, qui multipliait les occasions lors de la première période mais sans succès.

Suarez ouvrait le score après la pause. Son coéquipier argentin glissait à Jordi Alba qui débordait à gauche, et permettait à l’Uruguayen seul face aux buts de pousser le ballon (59e, 1-0). Quelques minutes plus tard Messi recevait une offrande du latéral gauche sur un centre en retrait et inscrivait le deuxième but et de prendre un avantage sur les Navarres.

La Pulga, doublait la mise en fin de match (90+2, 0-3), slalomant et éliminant trois adversaires. Le Barça affrontera le 13 décembre les Qataris de Al Ahli lors d’un match amical, avant le derby qui se déroulera le 18 au Camp Nou.