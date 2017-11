Olympiakos v Barça, 0-0 : Les Blaugranas tenus en échec à Athènes

Le FC Barcelone et l’Olympiakos se sont quittés ce mardi soir sur un match nul (0-0), pour le compte de la quatrième journée de poules de Ligue des Champions. Un match qui s’est avéré assez difficile pour les hommes d’Ernesto Valvderde malgré leur domination.

Les Catalans ont eu l’opportunité d’ouvrir le score à plusieurs reprise sans pour autant les concrétiser. La grande frustration de Luis Suarez l’a montré ce mardi soir puisque ce dernier enchaîne les performances moyennes et manque de finition ces derniers temps. Les Grecs ont su dompter le FC Barcelone jusqu’à la fin de la rencontre, et ont pu empocher un bon point à domicile. Ernesto Valverde a du faire face à la blessure de Sergi Roberto titularisé aux cotés de Messi et Suarez ce soir qui peu avant la pause, a du céder sa place à Gérard Deulofeu. L’attaquant espagnol a tenté d’apporter de la vitesse et la percussion sur le plan offensif mais sans succès. Ce match nul face à l’Olympiakos n’a pas de conséquences pour le Barça qui conserve sa place de leader et qui assure sa place en huitièmes de finales.