Numancia v Real Madrid (21h) : Les madrilènes entrent en scène

C’est au tour du Real Madrid d’entrer en scène ce soir en Coupe du Roi. Les merengues affronteront Numancia (D2), pour le compte des huitièmes de finales aller. De plus, Zinedine Zidane fête sa deuxième année sur le banc de la casa blanca, après avoir déjà remporté 8 trophées sur 10 possibles. Mais le technicien français n’a pas dit son dernier mot puisque l’unique trophée qui lui manque est celui de la Copa del Rey.

Gareth Bale est de retour lui, et en pleine forme, alors que Benzema est blessé pendant quelques semaines. Certains joueurs ont été laissés au repos tels que Cristiano, Kroos, ou encore Modric et le coach comptera sur la présence des Asensio, Llorente, ou encore Theo Hernandez pour leur offrir un peu plus de temps de jeu par le biais de cette compétition. Numancia qui évolue en deuxième division, est en pleine forme et comptera sur le grand soutien de ses supporters pour tenter de créer la surprise.

Le 11 probable de Numancia : Munir; Medina, Elgezabal, Calvo, Valcarce; Larrea, Diamanka; Nacho, Pere Milla, Nieto; Higinio.

Le 11 probable du Real Madrid : Casilla; Carvajal, Nacho, Vallejo, Theo; L.Vazquez, Llorente, Ceballos, Bale; Asensio, Mayoral.