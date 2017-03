Naples v Real Madrid (20h45) : Confirmer la qualification dans l’enfer napolitain

Le Real Madrid se jouera à Naples ce mardi pour le compte des huitièmes de finales de Ligue des Champions. Le stade San Pablo aura des allures de volcan en irruption puisque les supporters savent mettre l’ambiance comme il se doit.

Ce sera un grand match pour les deux formations, même si les merengues ont pris l’avantage chez eux, à Santiago Bernabéu (3-1) à l’aller. Les Napolitains cherchent à tout prix la qualification en quarts et ne capituleront pas ce soir. Zinedine Zidane devra se passer de Raphaël Varane en défense, mais avec le retour de Pepe aux côtés de Ramos, et de l’absence de Coentrao. Le technicien français devrait aligner le trio de la BBC, qui signera son retour en Ligue des Champions. Du côté des italiens, ce sera également un 4-3-3 avec Callejon, Martens et Insigne qui se chargeront du secteur offensif.

Le 11 probable du Real Madrid : Keylor; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Bale, Cristiano.

Le 11 probable de Naples : Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne.