Naples v Real, 1-3 : Sergio Ramos double la mise, les merengues qualifiés !

Sergio Ramos a fait taire San Pablo et mis tout les madrilènes d’accord un fois de plus ! Le Real Madrid s’est imposé 1-3 contre Naples, pour le compte des huitièmes de finales retour de Ligue des Champions. Les hommes de Zinedine Zidane se sont qualifiés avec quelques difficultés en première période face à une équipe italienne assez dangereuse, mais l’avance prise au match aller à Santiago Bernabéu à pesé en faveur des merengues (3-1) qui ont obtenu leur ticket pour les quarts.

Le défenseur espagnol Sergio Ramos, a une nouvelle fois montré qu’il pouvait dérouler en Ligue des Champions, en ayant inscrit ce mardi soir un doublé (50e,56e), alors que son équipe se faisait dominer par les Napolitains 1-0 en première période. Le central qui a marqué lors des deux finales de C1 et ayant permis aux siens de remporté la Décima s’est converti en un joueur plus efficace que le trio offensif dans la prestigieuse compétition européenne. Dans le temps additionnel, c’est Alvaro Morata entré en seconde période qui donnait le coup de massue aux italiens en inscrivant le troisième but (91e). Grâce à cette qualification, les merengues peuvent désormais se concentrer sur le championnat, avant de connaître son adversaire en 1/4 vendredi prochain.