Murcia v FC Barcelone, 0-3 : Arnaiz débute fort !

Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 contre le Real Murcia, pour son entrée en Copa del Rey cette saison. Les blaugranas n’ont pas eu difficulté à dérouler, et la place à été laissée aux jeunes, notamment dans le secteur offensif avec Deulofeu, Arnaiz et Aleña.

Les blaugranas ont eu du mal à débuter mais on su concrétiser l’une de leurs multiples occasions une minute avant la pause, grâce à un but de Paco Alcacer (44e,1-0). Quelques minutes après le retour des vestiaires c’est Gerard Deulofeu qui remettait une couche en inscriavant le deuxième but (52e, 2-0). Quatre minutes plus tard, c’est le jeune José‘ Arnaiz qui effectuait le break et inscrivait son premier but avec l’équipe première du Barça (56e, 3-0). Une belle première pour le jeune de la filiale qui a su se montrer concluant sous les ordres d’Ernesto Valverde.

Le Barça se concentre désormais sur le deplacement à San Mames qui aura lieu dans 4 jours afin d’affronter l’Athletic Bilbao. Ce sera l’occasion des retrouvailles pour l’ancien coach des basques.