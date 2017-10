Mondial : Xavi se voit bien entraîneur en 2022

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone Xavi Hernandez, n’exclut pas de devenir sélectionneur du Qatar lors du Mondial 2022. Evoluant actuellement au club d’Al Sadd, ce dernier a déclaré qu’il mettrait fin à sa carrière de joueur en fin de saison.

Interrogé sur la possibilité d’entraîner le Qatar qui organise la Coupe du Monde dans quelques années, Xavi a répond ; “Je pense que ce serait sympa, on verra. Il me faut de l’expérience, un staff etc. Mon but c’est de devenir sélectionneur”, a-t-il ajouté. Une reconversion attendu pour le joueur de 37 ans, qui a évolué au FC Barcelone durant toute sa carrière.