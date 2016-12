Mondial : Ramos et Pepe incertains pour la finale

Sergio Ramos continue d’accélérer sa récupération afin de pouvoir disputer la finale de la Coupe du Monde des clubs dimanche après avoir ressenti des douleurs musculaires.

Le défenseur central Pepe, est également incertain et s’entraîne en marge du groupe. Zinedine Zidane ne veut pas prendre de risque pour le moment est à en idée de récupérer au moins l’international espagnol pour disputer la finale et aura plus d’informations quant à sa participation samedi.