Mondial : America v Real, 0-2 : Les madrilènes en finale

Le Real Madrid s’est imposé 0-2 contre l’America Mexique pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs au Japon.

Les madrilènes n’ont pas eu de difficulté à dérouler grâce à un but de Karim Benzema avant la pause (46e, 0-1). En fin de rencontre, Cristiano Ronaldo inscrivait le but qui assomait les mexicains et permettait aux madrilènes la qualification en finale (93e, 0-2).

Les hommes de Zinedine Zidane disputeront la finale du Mondial dès dimanche prochain contre l’équipe japonaise de Kashima Antlers qui s’était imposé contre l’Atletico Nacional.