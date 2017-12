Mondial : Al Jazira v Real Madrid (18h00), les madrilènes entrent en scène

Le Real Madrid affronte Al-Jazira pour les demi-finales du Mondial des Clubs à Abu-Dahbi, ce mercredi à 18 heures. Les hommes de Zinedine Zidane tenant du titre, restent les grands favoris de la compétition et espèrent remporter un premier titre pour l’offrir aux supporters.

“Le joueur le plus inquiétant parmi ceux du Real Madrid ? Tous ! Certains de mes joueurs, surtout les plus jeunes, jouent sur Playstation et beaucoup d’entre eux sont supporters du Real Madrid. Ils connaissent tous les joueurs. C’est drôle de voir qu’ils vont affronter leurs idoles”, a déclaré le coach d’Al Jazira Henk Ten Cate devant la presse mardi “Pour le match, je vais avoir besoin de trois bus. On peut rêver oui, mais il ne faut pas non plus être stupide. Nous allons nous battre jusqu’au bout, mais l’écart est trop grand. À moins que Mourinho ne vienne nous aider à disposer les bus”, a ajouté Ten Cate.