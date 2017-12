Mondial 2018 : Julen Lopetegui ” Un groupe compliqué”

Julen Lopetegui a qualifié le groupe dont a hérité l’Espagne de “compliqué, difficile et dur” après le tirage.

“C’est un groupe difficile et dur comme ça peut l’être pour un Mondial. Le Portugal est une grande équipe. Le Maroc s’es qualifié en éliminant la Côte d’Ivoire et c’est une équipe solide. L’Iran n’a encaissé aucun but lors des qualifications”, a déclaré le sélectionneur de la Roja à Cuatro lors de la cérémonie qui s’est déroulée au Palais du Kremlin à Moscou.