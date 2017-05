Malaga v Real Madrid, 2-0 : Les madrilènes sacrés champions de La Liga !

Cinq ans plus tard, le Real Madrid soulève le trophée de La Liga ! Les madrilènes se sont imposés 2-0 face à Malaga, après une ouverture du score rapide de Cristiano Ronaldo (2′) et un but de Karim Benzema en seconde période (55e). Pas de suspens donc pour cette 38ème et dernière journée du championnat espagnol. Les madrilènes sont champions !

Le FC Barcelone de son côté avait besoin d’une défaite de son éternel grand rival et une victoire face à Eibar mais le scénario n’a pas été à l’avantage de ces derniers . Les hommes de Luis Enrique se malgré tout imposés 4-2 face aux basques mais en ayant manqué de réalisme au Camp Nou ce dimanche soir. Les Catalans ont obtenu deux penalty dont un manqué et l’autre transformé par Messi alors qu’Eibar terminait la rencontre à dix suite à l’expulsion de Capa.

Le Barça disputera la finale de la Copa del Rey le 27 mai prochain, avec l’occasion d’éviter une saison blanche pour le départ du technicien asturien. La soirée sera très longue pour les merengues qui fêteront le titre dans les prochains jours dans la capitale à Plaza Cibeles. Ce titre tant attendu remporté par Zinedine Zidane est une aubaine pour la direction madrilène qui l’espérait chaque année. Mais les festivités attendront puisque le Real Madrid devra préparer d’abord une finale de Ligue des Champions contre la Juventus le 3 juin prochain. La fête devrait se dérouler le lendemain quoi qu’il arrive pour fêter La Liga ou le doublé.