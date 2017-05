Malaga v Real (20h) : Les madrilènes à 90 minutes du sacre !

La Liga est en jeu à la Rosaleda. C’est le Jour-J, le Real Madrid se déplace à Malaga pour le compte de la 38ème et dernière journée de Liga. Les merengues n’ont besoin que d’un point pour être sacrés champions, donc d’un match nul minimum. A Malaga, c’est un autre histoire. La saison des andalous a été très irrégulières. Les hommes de Michel ont réussi à se maintenir depuis son arrivé il y a quelques semaines. Le technicien espagnol pourrait selon AS, aligner une défense à cinq, et Sandro en attaquant de pointe.

Zinedine Zidane a convoqué 24 joueurs à l’occasion, en plus des deux blessés Bale et Carvajal, symboliquement. En cas de victoire, tout le monde sera présent pour fêter le titre, un titre qui n’a plus été remporté depuis l’ère Mourinho en 2011. Le Real Madrid n’aura donc pas droit à l’erreur, surtout si son adversaire du FC Barcelone s’impose face à Eibar au Camp Nou.