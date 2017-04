Malaga v FC Barcelone, 2 – 0 : Barcelone tombe à nouveau et s’éloigne du titre

Le nul du Real face à l’Atlético (1-1) pouvait pourtant leur donner des ailes. Tenu en échec sur la pelouse de Malaga, les joueurs du FC Barcelone font peine à voir et voient le titre leur échapper peu à peu.

Le Barça a pourtant voulu attaquer fort. Pied au plancher, bien installé dans le camp adverse, les Barcelonais ne voulaient pas laisser Kameni au repos. Les joueurs de Michel devaient s’y préparer, leur défense allait être mis à mal, les 30 derniers mètres à garder comme une forteresse. Les Boquerones sont bien en place dans leur moitié de terrain et ferment les espaces et font faces. Messi et ses coéquipiers insistent et pressent, Kameni dans ses œuvres qui ne laisse pas passer les offensives de Suarez dans le premier quart d’heure de jeu. L’avant-centre prospère avec ses coéquipiers qui continuent d’inquiéter les joueurs de Michel.

Pourtant, les Catalans se font quelques frayeurs, Recio qui tente de lober Ter Stegen qui avait raté sa relance. L’adrénaline des premiers instants retombée, le Barça en manque d’inspiration se laisse surprendre par les joueurs de Malaga qui viennent chercher les Catalans dans leur moitié de terrain, plein de mordant face à leurs adversaires qui peuvent manquer de réactivité. C’est Sandro, l’ancien Barcelonais qui, élancé pleine vitesse vient trouver la faille des filets de Ter Stegen, pour l’ouverture du score (1-0, 32e). Rosaleda en pleine effervescence après l’ouverture du score, les Blaugrana se démènent et ont envie d’égaliser avant la pause, s’en y parvenir.

De retour sur le terrain, les Andalous continuaient de s’approcher dangereusement du but catalan, Ter Stegen pourtant impassible face à une nouvelle belle tentative des Boquerones qui placent un excellent contre, Juanpi prêt à en découdre, mais qui n’appuie pas assez sa reprise de l’intérieur du droit devant le portier allemand. La tension monte encore d’un cran sur la pelouse de la Rosaleda. Le Barça tente de revenir à la charge, peut-être trop violemment. Après avoir pourtant bousculé la cage de Kameni de la tête, Neymar, trop nerveux, bouscule inutilement Llorente. Le Brésilien expulsé, le Barça termine à dix et concède son premier carton rouge de la saison, le premier pour Neymar en 4 ans avec le Barça.

Réduits à 10, les joueurs d’Enrique attaquent, mais en vain. Malaga prend les commandes, Penaranda plein axe aura tenté de les punir une seconde fois, son but déclaré hors-jeu alors qu’il ne l’était pas. Les situations de contres se succèdent, la Rosaleda s’enflamme, Jony double la mise à la 90e, 2-0. Le Barça tombe à nouveau, en manque d’inspiration et laisse le Real se rapprocher du titre, le Clasico du 23 avril désormais capital pour espérer encore donner le change. L’échec, n’étant plus permis pour les Barcelonais.