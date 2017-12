Ligue des Champions : Séville et le Real Madrid rejoignent les huitièmes

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid s’est imposé 3-2 face à Dortmund au Santiago Bernabéu. Les Allemands disputeront finalement la Ligue Europa malgré la défaite, puisque l’APOEL Nicosie s’est également incliné dans le groupe.

Si les merengues sont allés chercher la victoire, Raphaël Varane lui, est sorti sur blessure, suite à un problème musculaire, remplacé par Asensio après 28 minutes de jeu. Le Real Madrid menait alors 2-0 grâce à des buts signés Mayoral et Cristiano, avant qu’Aubameyang n’inscrive un doublé en cinq minutes. C’est Lucas Vazquez qui a plié la rencontre à la 81ème minute en permettant aux siens de reprendre l’avantage et de remporter la rencontre !

Du côté de Séville, ces derniers n’ont pas brillé mais ont tout de même leur ticket pour les huitièmes de finale, après un match nul contre Maribor (1-1), et un but signé Ganso qui égalisait à la 75ème minute, après un but de Tavares en début de rencontre (10e). Au total, trois équipes sur quatre sont qualifiés lors du prochain tour puisque l’Atletico Madrid évoluera en Ligue Europa, après avoir fini mardi soir, troisième de son groupe. Les choses sérieuses commencent…