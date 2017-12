Ligue des champions : Le tirage des huitièmes

Le tirage au sort des huitièmes de finales de Ligue des Champions s’est déroulé ce lundi matin à Nyon, en Suisse. Parmi les équipes qualifiées, trois sur quatre participent au prochain tour : le FC Séville, le Real Madrid et le FC Barcelone.

Les matchs aller se disputeront le 13/14 et 20/21 février tandis que le matchs retour se disputeront le 6/7 et 13/14 mars.

Le tirage complet:

Juventus – Tottenham

FC Bâle – Manchester City

FC Séville – Manchester United

FC Porto – Liverpool

Real Madrid – PSG

Chelsea – Barcelone

Besiktas – Bayern Munich