Ligue des Champions : Le Barça valide, l’Atletico est éliminé…

Pour cette dernière journée de Ligue des Champions, deux équipes espagnoles ont joué ce mardi soir en attendant les autres qui joueront mercredi.

Ainsi, le FC Barcelone s’est imposé contre le Sporting lisbonne 2-0 grâce à un but d’Alcacer et de Mathieu contre son camp et s’impose en tant que leader du groupe D, devant la Juventus. Un bilan de 4 victoires et deux nuls pour cette phase de poules. Les Blaugranas connaîtront très prochainement son adversaire en huitièmes.

L’Atletico qui a été finaliste à deux reprises a réalisé la mauvaise opération ce soir contre Chelsea suite à un match nul (1-1). Les colchoneros affichent un mauvais bilan de 1 victoire; 4 nuls et une défaite et terminent troisième du groupe C derrière la Roma et Chelsea. L’aventure s’arrête donc ici pour les hommes de Diego Simeone, qui disputeront directement l’Europa League.

Mercredi soir, ce sera au tour du Real Madrid de valider sa qualification déjà acquise et au FC Séville d’assurer la victoire pour ne peut pas être rattrapé par le Spartak Moscou, à seulement deux points des Andalous.