Liga : Tebas veut reprendre le modèle de la Premier League

Selon Sport, Javier Tebas veut réaliser des changements pour le calendrier du championnat espagnol dès l’année prochaine. Pour l’heure, le modèle se base sur un système symétrique comme en Italie pour la Serie A, c’est à dire qu’il y a un tirage pour la première partie de saison et la deuxième reste calquée sur le même ordre de la première avec uniquement le stade domicile/extérieur qui change.

Ainsi, Tebas veut se baser sur le système de la premier League en réalisant un tirage au sort pour la première partie ainsi que pour la seconde partie de saison et mettre cela en place dès 2018/19. Cela conduirait a obtenir de meilleurs contrats télévisés mais relancer la compétitivité du championnat également. Le président de la Liga pense qu’avec cette révolution, la Liga pourrait voir son niveau devenir de plus en plus fort.