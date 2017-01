Liga : Raul lynché par les supporters madrilènes

Raul Gonzalez est l’un des ambassadeurs de la Liga et reste très professionnel. Lors de la rencontre FC Barcelone – UD Las Palmas qui s’est soldée par un 5-0, Messi a inscrit un but face à la seule équipe de Liga qu’il n’avait pas encore fait auparavant. Grâce à ce but, l’attaquant argentin a marqué des buts à 35 équipes différentes de Liga qui a fait réagir l’ancien madrilène Raul qui détient également ce record.

“Un plaisir de profiter de ses buts chaque jour en Liga”, a publié l’ambassadeur sur son compte officiel Twitter. Le message de l’ancienne légende madrilène a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et éveillé la colère des supporters du Real.