Liga : Qui est le meilleur buteur ?

La lutte pour le “Pichichi” est assez serrée après un week-end mouvementé. Iago Aspas et Cristiano Ronaldo ont marqué tandis que Messi et Suarez ont inscrit un doublé et triplé respectivement. L’Argentin figure en haut de tableau, en tant que meilleur buteur du championnat mais son coéquipier uruguayen n’est pas loin et maintiennent la distance avec CR7.

Voici le classement après 25 journées de championnat.