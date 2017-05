Liga : Première finale pour la course au titre (20h)

Journée marathon. Ce dimanche, huit matchs se disputeront à l’occasion de la 37ème journée de Liga. Deux matchs attireront l’attention, les protagonistes de la course au titre : le Real Madrid et le FC Barcelone.

Les deux équipes devront absolument remporter leurs matchs et n’auront pas le droit de lâcher des points en cette journée dominicale. Les hommes de Luis Enrique se déplacent à Las Palmas tandis que ceux de Zinedine Zidane reçoivent le FC Séville à Santiago Bernabéu. Du côté des Sévillans, beaucoup de blessés sont à déplorer : Mariano, Rami, Escudero, Iborra et Nasri. Alors que Sarabia est suspendu. Six absents importants dont devra se passer Jorge Sampaoli.

Du côté des Catalans, Gérard Piqué n’a pas voyagé avec l’équipe suite à un virus contracté à l’estomac ces derniers jours tandis que Sergi Roberto devra accomplir son match de sanction. L’occasion pour le technicien asturien de ré-aligner son 3-4-3 en expérimentant Mascherano en tant que latéral.

La qualification en Ligue des Champions est de nouveau assurée par l’Atletico Madrid à la troisième place tandis que Séville devrait disputer les barrages si les Andalous n’effectuent pas deux faux pas. Concernant la Ligue Europa, Villarreal, l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad devraient assurer également leur place, après avoir creusé l’écart avec le huitième, Eibar.

Le programme :

16h: Alavés – Celta Vigo

20h: Athletic Bilbao – Leganés

20h: Eibar – Sporting Gijòn

20h: Las Palmas – FC Barcelone

20h: Real Bétis – Atlético Madrid

20h: Real Madrid – FC Séville

20h: Real Sociedad – Malaga

20h: Villarreal – Deportivo La Corogne