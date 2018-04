Liga : Madrid s’impose contre Palmas et le Barça accroché par Séville

Ce samedi, les Merengues ont réalisé la bonne opération en s’imposant 3-0 contre Las Palmas, tandis que le FC Barcelone a été accroché sur la pelouse de Séville 2-2.

Le Real Madrid n’a pas eu de difficulté à s’imposer face aux Canariens grâce à un doublé Gareth Bale et un but de Karim Benzema sur penalty quelques jours avant le quart aller de Ligue des Champions contre la Juventus. Du côté de Barcelone, le scénario fut différent. Les hommes d’Ernesto Valverde étaient menés 2-0 jusqu’à la 88ème minute avant que Luis Suarez ne réduise l’écart. Léo Messi égalisait une minute plus tard (89e) et permettait aux siens d’égaliser avant le coup de sifflet final. Une belle remontada qui permet aux blaugranas de se consoler avec un point. Le FC Barcelone reste leader et à 12 points de son dauphin l’Atletico Madrid, qui jouera dimanche soir contre La Corogne.