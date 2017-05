Liga : Leganés valide son maintient dans l’élite !

Leganés l’a fait ! Le club de banlieue madrilène a validé son maintient en première division et disputera sa deuxième saison consécutive dans l’élite, après avoir concédé le match nul contre l’Athletic Bilbao pour le compte de la 37ème journée de Liga (1-1). Continuer de rêver en Liga, c’est que les Pepineros continueront de faire une année de plus, après travail, efforts et sacrifices cette saison.

La joie a éclaté dimanche soir dans les rues de Leganés, et le soulagement s’est ressenti dans le visages des nombreux supporters. En effet, le promu n’aura pas à vivre un stress supplémentaire lors de la dernière journée de Liga qui se disputera le week-end prochain. Ainsi, les supporters Pepineros pourront profiter de leur dernière journée de championnat contre Alavés puisqu’il n’y aura pas d’enjeu. Juste l’occasion de remercier les joueurs, et les joueurs leur public qui a toujours été derrière eux.

Pour cette nouvelle saison dans l’élite, le stade Municipal de Butarque sera rénové et comptera une capacité plus élevé alors qu’il peut accueillir 10 954 spectateurs. Quant aux installations du centre d’entraînement, le club est en train construire de nouveaux terrains de jeu, avec l’aide de subventions de la mairie de Leganés.