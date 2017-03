Liga : Le tweet polémique du compte officiel

La Liga a du mal à dissimuler ses préférences suite à son dernier tweet qui a fait grande polémique. L’organisme sportif avait visiblement pressenti le but de Sergio Ramos contre le Bétis (2-1), qui a permis aux madrilènes de récupérer sa place de leader du championnat.

Ainsi, La Liga ne cesse de tweeter à propos du défenseur merengue tout en montrant une préférence pour Ramos, avec une photo publiée “CAPITAN RAMOS” et le dernier qui a fait grand bruit “rAMOs”, entouré de deux coeur, ou encore la question : “Qui commande à Bernabéu?”. De plus, me président de l’instance espagnole Javier Tebas, n’a jamais dissimulé qu’il était supporter du club merengue. Ce qui n’arrange pas les choses.