Liga : Le Real Madrid et le Barça explosent les compteurs

Douze buts cumulés ce soir. Le Real Madrid s’est imposé 7-1 face au Deportivo la Corogne ce dimanche à Santiago Bernabéu tandis que le FC Barcelone a infligé une Manita au Betis (5-0) un peu plus tard, à Benito Villamarin.

L’ambiance était présente ce soir en Andalousie et les Sévillans avaient pourtant bien débuté la rencontre face aux hommes d’Ernesto Valverde. C’est en seconde période que le Barça a commencé à se lâcher avec l’ouverture du score de Rakitic (59). Messi (64e, 80e) et Suarez (69e, 89e) ont inscrit un doublé chacun dans la rencontre et se sont amusés ce soir, faisant la différence en seconde période, face à un Betis très impuissant et faible défensivement. Grâce à ce nouveau succès, le FC Barcelone s’envole au classement du championnat espagnol avec 11 points d’avance sur les Colchoneros.

Du côté de Madrid cet après-midi, le Deportivo La Corogne avait bien mené les vingt premières minutes avec l’ouverture du score d’Alvarez (23e) mais le scénario s’est tout de suite renversé. Nacho égalisait dix minutes après l’ouverture du Galicien, bien servi par Marcelo (32e), avant que Gareth Bale n’offre l’avantage aux siens juste le coup de sifflet (42e). Tout s’est accéléré ensuite avec un nouveau but de l’international gallois (58e) et un but de Modric dans les minutes qui ont suivi (68e).

Cristiano Ronaldo s’offrait de son côté également un doublé en moins de dix minutes (84e), laissant le Depor souffrir avec ce lourd score. L’international portugais avait reçu un coup sur l’action du but et a du sortir du terrain en marchant. Dans la foulée, Cristiano récupérait le téléphone portable de l’un des soigneurs pour constater la gravité de sa blessure. « C’est une coupure, on lui a posé deux ou trois points (de suture) mais il va bien, ce n’est rien de plus », a confirmé son entraîneur Zinédine Zidane, après la rencontre.

[📺VIDEO] 🇪🇸 Touché au visage en inscrivant un but avec le Real, Cristiano Ronaldo se sert d’un téléphone pour observer les dégâts !!! 💥🤕🤳https://t.co/TyT54Vp4Ns #RMADEP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 janvier 2018

Nacho achevait l’adversaire avec son deuxième but et le septième des madrilènes qui ont offert un festival ce soir, à Santiago Bernabéu.