Liga : Le Real Madrid accroché par Valence (2-2)

Les Madrilènes avaient pourtant bien entamés le championnat la semaine passée face à La Corogne grâce à une première victoire (3-0). Cependant, les hommes de Zinedine Zidane ont été accrochés lors de cette deuxième journée par Valence à Santiago Bernabéu.

Premier match de la saison à domicile et premier match nul. Valence à réussi à tenir le score et parvenir à remporter un point, laissant le Barça leader actuellement en compagnie de la Real Sociedad et Leganes. Asensio ouvrait le score seulement après dix minutes de jeu suite à une erreur fatale de la part de Kondogbia et Rodrigo (1-0, 10e). Les Valenciens égalisaient quelques minutes plus tard suite à un bon mouvement joué entre Gaya et Leto qui trouvaient Carlos Soler pour finir le travail en poussant le ballon au fond des filets (1-1, 19e). En deuxième période, Valence prenait l’avantage ensuite grâce à un but inscrit par Kondogbia sur un centre de Rodrigo venu sur la gauche (1-2, 78e). Les hommes de Marcelino tentaient bien que mal de conserver le score jusqu’à ce qu’Asension ne revienne coller les pots cassés. L’attaquant espagnol prodigue frappait une nouvelle fois un coup-franc et surprenait Neto qu’il prenait à contre-pied au lieu de mettre le ballon au-dessus du mur (2-2, 84e). Une égalisation de justesse qui a permis aux Madrilènes d’éviter la première défaite de la saison avant la trêve internationale.