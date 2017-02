Liga : Le meilleur onze du mercato hivernal

Le mercato hivernal est bouclé depuis maintenant deux jours. En Liga, il y a eu du mouvement et notamment dans les arrivées avec plus de 65 millions d’euros dépensées selon le site spécialisé Transfermarkt. Le quotidien AS a ainsi réalisé le meilleur onze des recrues du championnat espagnol cet hiver :

Sirigu; Tito, Luis Hernández, Lenglet, Elderson; Orellana, Jozabed, Halilovic; Jesé, Jovetic, Zaza.

Le gardien de but arrivé l’été dernier en qualité de prêt à Séville en provenance du PSG, n’a pas eu sa chance en Andalousie. Sirigu a finalement été prêté à Osasuna afin de se relancer pour 7 millions d’euros.

Le latéral droit de Grenade a débuté la saison en tant que titulaire indiscutible mais Leganes s’st montré très persuasif afin de recruter Tito. ( Leganes; 2,5 millions d’euros)

Leganes; 2,5 millions d’euros) Luis Hernandez est de retour en Liga après avoir passé quelque mois à Leicester. Le défenseur central ne s’est pas correctement adapté en Premier League et a signé à Malaga pour 3,5 millions d’euros.

est de retour en Liga après avoir passé quelque mois à Leicester. Le défenseur central ne s’est pas correctement adapté en Premier League et a signé à Malaga pour 3,5 millions d’euros. Monchi a encore frappé ! Le départ de Kolodziejczak a vite fait réagir le directeur sportif de Séville qui recherchait un profil de jeune défenseur. C’est Clément Lenglet qui a été recruté en provenance de Nancy pour seulement cinq millions d’euros.

Elderson a signé au Sporting Gijon, qui ne se trouve pas dans une bonne posture Liga. Le latéral gauche nigérian a pu accomplir de l’expérience au Portugal, en France et en Belgique auparavant.

Orellana a trouvé la porte de sortie au Celta Vigo. Son entraîneur Berizzo a décidé que le chilien ne retournera pas jouer avec l’équipe après s’être quereller avec ce dernier. Valence a sauté sur l’occasion et s’est offert le milieu de terrain pour 4,5 millions d’euros.

Le départ d’Orellana a provoqué l’arrivée de Jozabed au milieu de terrain du Celta Vigo. Le joueur était à Fulham et n’a pas pu refuser l’offre du club galicien, après avoir réalisé une bonne saison au Rayo Vallecano quelques années plus tôt.

Le FC Barcelone ne compte pas encore sur le jeune croate et a décidé de prêter Halilovic à Las Palmas pour que le milieu de terrain puisse confirmer (5 millions).

Le club canarien a également fait revenir Jesé Rodriguez en prêt puisque l’attaquant espagnol n’a pas eu le temps de jeu espéré au PSG (12,5 millions d’euros).

Le FC Séville a encore réalisé un grand coup. Sampaoli a demandé à plusieurs reprises le recrutement de Jovetic pour renforcer l’attaque, résultat: trois buts et une passe décisive seulement après son arrivée et a permis de mettre fin à la série des 40 matchs sans défaite du Real Madrid (10 millions).