Liga : Le match Celta – Real Madrid a enfin une date

C’est officiel ! La rencontre entre le Celta Vigo et le Real Madrid a enfin une date et une heure. Le match en retard qui correspond à la 21ème journée de championnat se disputera le 17 mai prochain à 21 heures. Cette dernière avait dû être reportée, en raison d’un risque d’effondrement du toit du stade après de grands vents annoncés en Galice.

Le match a été fixé par la RFEF entre le dernier et l’avant dernier du championnat. Ainsi, ce sera l’occasion pour que les merengues puissent rattraper leur retard et être fixés pour la course à La Liga.