Liga : Le Barça poursuit sa série, Valence passe devant le Real Madrid

Le haut de tableau du championnat espagnol a changé légèrement pour le compte de cette 31ème journée de Liga. Le FC Barcelone s’est imposé samedi soir grâce à un triplé de Messi contre Leganés (3-1) et poursuit sa série d’invincibilité, tandis que le Real Madrid a concédé le match nul contre l’Atlético ces après-midi (1-1) à Santiago Bernabéu. Un match nul qui a bénéficié à Valence. En effet, le club ché qui s’est imposé contre l’Espanyol (1-0) prend la troisième place et les madrilènes passent quatrièmes avec un point de retard.

Zinedine Zidane qui souhaitait se rapprocher du dauphin de la Liga n’a finalement pas réussi et préfère se concentrer sur le quart de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus qui se déroulera mardi prochain à Bernabéu. Modric, Benzema et Isco ont débuté sur le banc alors que Cristiano est sorti un quart d’heure avant le coup de sifflet final. L’international portugais ouvrait le score pour les Merengues, tandis que Griezmann répliquait pour les siens. Du côté de Valence c’est Rodrigo qui propulse les siens sur le podium avec un but inscrit à la septième minute.