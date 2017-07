Liga : Le Barça et le Real Madrid à la lutte pour Ceballos

Nommé en tant que meilleur joueur dans l’édition de l’euro des moins de 21 ans où l’Espagne a terminé en tant que finaliste, deux clubs espagnols se battent pour Dani Ceballos.

Selon Mundo Deportivo, le Barça va lutter pour le milieu de terrain du Betis, révélation de la Liga 2016/17. Ce serait la recrue idéale et un remplaçant de qualité d’Andres Iniesta. Mais depuis quelques jours, le Real Madrid a formulé son intention de recruter le jeune espoir espagnol et pourrait être doublé par son rival. Le club merengue souhaite accélérer les choses et boucler au plus vite le transfert du joueur andalou. La guerre est lancée..