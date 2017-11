Liga : L’arbitrage vidéo pour la saison prochaine (Officiel)

Le président du Comité technique des arbitres de la RFEF Sanchez Arminio, a indiqué que l’arbitrage vidéo sera implanté en Liga, dès la saison prochaine.

C’est désormais officiel, la vidéo fera bien son arrivée dans le championnat espagnol l’année prochaine, alors que cette méthode avait été expérimentée lors de la Supercopa il y a quelques mois et notamment en sélection. Avant cela, un autre test sera utilisé dans le stade de l’Atletico Madrid le Wanda Metropolitano, lors de la rencontre face à Elche. Grâce à cette méthode, les arbitres pourront voir leurs décisions rediscutées en cas de polémique lors des hors-jeu, carton rouge ou encore lorsqu’il y a main. Le but est d’améliorer l’arbitrage en Liga qui est devenu de plus en plus contesté ces dernières années.